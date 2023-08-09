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Xiaomi объявила дату презентации Mix Fold 3 и показала рендеры смартфона (ФОТО/ВИДЕО)
Компания Xiaomi представит складной смартфон Mix Fold 3 в понедельник, 14 августа. Об этом сообщил гендиректор фирмы Лей Цзюнь, который также опубликовал рендеры аппарата.
Мероприятие начнется в 19:00 по пекинскому времени (14:00 по Киеву). По словам CEO Xiaomi, будущий смартфон будет определять "новый стандарт для складного дисплея".
Как отмечает GSMArena, у Mix Fold 3 есть намеки на совершенно новый шарнирный механизм. Однако, согласно слухам, гаджет выпустят только для китайского рынка.
Xiaomi Mix Fold 3: что известно о смартфоне
Инсайдер Digital Chat Station ранее указывал, что Mix Fold 3 будет иметь процессор Snapdragon 8 Gen 2. Ожидается, что смартфон получит быструю проводную зарядку мощностью 67 Вт, а беспроводным способом его можно будет зарядить с мощностью 50 Вт.Подписывайтесь на наш YouTube канал
В свою очередь, президент Xiaomi Group Лу Вейбинг рассказывал, что благодаря сотрудничеству с производителем фотооборудования Leica в Mix Fold 3 достигнут "качественный прыжок в мобильном фото".
В новом смартфоне мы добились ряда прорывов в ключевых областях, таких как миниатюрные механизмы OIS, ультратонкие модули с отличными линзами, миниатюрный перископический телеобъектив и многослойная конструкция, а также успешно интегрировали оптическую четырехкамерную систему Leica", – указывал он.
Кроме того, Лу Вейбинг писал, что гаджет будет снимать видео наивысшего уровня, а также будет иметь тонкий и легкий корпус.