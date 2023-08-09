Xiaomi объявила дату презентации Mix Fold 3 и показала рендеры смартфона (ФОТО/ВИДЕО)

Компания Xiaomi представит складной смартфон Mix Fold 3 в понедельник, 14 августа. Об этом сообщил гендиректор фирмы Лей Цзюнь, который также опубликовал рендеры аппарата.

Мероприятие начнется в 19:00 по пекинскому времени (14:00 по Киеву). По словам CEO Xiaomi, будущий смартфон будет определять "новый стандарт для складного дисплея".

Xiaomi Mix Fold 3. Фото: Lei Jun / X (Twitter) Xiaomi Mix Fold 3. Фото: Lei Jun / X (Twitter) Xiaomi Mix Fold 3. Фото: Lei Jun / X (Twitter)

Как отмечает GSMArena, у Mix Fold 3 есть намеки на совершенно новый шарнирный механизм. Однако, согласно слухам, гаджет выпустят только для китайского рынка.

Xiaomi Mix Fold 3: что известно о смартфоне

Инсайдер Digital Chat Station ранее указывал, что Mix Fold 3 будет иметь процессор Snapdragon 8 Gen 2. Ожидается, что смартфон получит быструю проводную зарядку мощностью 67 Вт, а беспроводным способом его можно будет зарядить с мощностью 50 Вт.

В свою очередь, президент Xiaomi Group Лу Вейбинг рассказывал, что благодаря сотрудничеству с производителем фотооборудования Leica в Mix Fold 3 достигнут "качественный прыжок в мобильном фото".

В новом смартфоне мы добились ряда прорывов в ключевых областях, таких как миниатюрные механизмы OIS, ультратонкие модули с отличными линзами, миниатюрный перископический телеобъектив и многослойная конструкция, а также успешно интегрировали оптическую четырехкамерную систему Leica", – указывал он.

Кроме того, Лу Вейбинг писал, что гаджет будет снимать видео наивысшего уровня, а также будет иметь тонкий и легкий корпус.