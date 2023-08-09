Xiaomi оголосила дату презентації Mix Fold 3 й показала рендери смартфона (ФОТО/ВІДЕО)

Компанія Xiaomi представить складаний смартфон Mix Fold 3 у понеділок, 14 серпня. Про це повідомив гендиректор фірми Лей Цзюнь, який також опублікував рендери апарата.

Захід розпочнеться о 19:00 за пекінським часом (14:00 за Києвом). За словами CEO Xiaomi, майбутній смартфон визначатиме "новий стандарт для складаного дисплея".

Xiaomi Mix Fold 3. Фото: Lei Jun / X (Twitter) Xiaomi Mix Fold 3. Фото: Lei Jun / X (Twitter) Xiaomi Mix Fold 3. Фото: Lei Jun / X (Twitter)

Як зауважує GSMArena, в Mix Fold 3 є натяки на абсолютно новий шарнірний механізм. Однак, згідно з чутками, ґаджет випустять лише для китайського ринку.

Xiaomi Mix Fold 3: що відомо про смартфон

Інсайдер Digital Chat Station раніше вказував, що Mix Fold 3 матиме процесор Snapdragon 8 Gen 2. Очікується, що смартфон отримає швидку провідну зарядку потужністю 67 Вт, а бездротовим способом його можна буде зарядити з потужністю 50 Вт.

А президент Xiaomi Group Лу Вейбінг розповідав, що завдяки співробітництву з виробником фотообладнання Leica в Mix Fold 3 досягнуто "якісного стрибка в мобільному фото".

"У новому смартфоні ми досягли низки проривів у ключових областях, таких як мініатюрні механізми OIS, ультратонкі модулі з відмінними лінзами, мініатюрний перископічний телеоб'єктив та багатошарова конструкція, а також успішно інтегрували оптичну чотирикамерну систему Leica", – вказував він.

Крім того, Лу Вейбінг писав, що ґаджет зніматиме відео найвищого рівня, а також матиме тонкий та легкий корпус.