Атравматическая хирургия – стоматология без тяжелых последствий

В современной стоматологии стандартные методы удаления зубов часто оказываются небезопасными. К примеру, когда зуб расположен слишком глубоко или имеет необычную форму корней. В стоматологическом отделении ДНУ «ЦИТОЗ» ГУД, где работал хирург Олег Рубан, такие случаи случались регулярно. Это обусловило необходимость планового подхода к диагностике и выбору методов, уменьшающих осложнения. Чтобы избежать травм и осложнений, врачи начали прибегать к атравматичным методам.

Атравматическая хирургия – стандарт специалиста

В последние двадцать лет подход к удалению сложных зубов значительно изменился. Международные исследования показывают, что традиционные методы сопровождаются достаточно высоким уровнем осложнений: воспаление и боль после классических удалений встречаются в 30-35% случаев, а временные нарушения чувствительности примерно у 8% пациентов. Системная работа с пациентами группы высокого риска привела к переосмыслению стандартных хирургических подходов.

После перехода на атравматические техники я увидел улучшение и четкую клиническую тенденцию: уменьшение осложнений и ускорение восстановления. Атравматическая хирургия – это точный прогноз, аккуратность и внимательность», – отмечает Олег Рубан, эксперт Центра инновационных технологий здравоохранения в области клинической хирургии в стоматологии.

По данным хирурга, с таким подходом уменьшаются воспалительные реакции, отеки и неврологические нарушения. По его словам, многие врачи продолжают использовать травматические техники не из-за принципиального несогласия, а из-за недостаточной подготовки и отсутствия навыков работы с конусно-лучевой компьютерной томографией (КПКТ). Он подчеркивает, что современная хирургия нуждается в 3D-подходе и анализе анатомии к вмешательству.

Сложные клинические случаи в практике

Пример сложной хирургии в опыте Рубана – частично ретинированный нижний зуб мудрости, наклоненный почти под 45°, имел сложную крючкообразную форму корней и находился очень близко к нерву. Это одна из ситуаций, когда большинство клиник предпочтет направление пациента в стационар.

Хирург же начал с анализа КПКТ: изучил положение корней, толщину костных стен и возможные пути удаления. Операция была проведена очень аккуратно – сформировали лоскут с сохранением тканей, зуб разделили на несколько частей и постепенно удалили без лишнего давления. Результаты операции были максимально положительными: не было поврежденных нервов и альвеолита, отек был минимальным и пациент вернулся к нормальной активности уже через сутки. Полное заживление наступило через три недели, а время операции составляло всего 22 минуты.

Другой показательный случай из практики – пластика мягких тканей при рецессии на клыке. Здесь нужно было не просто устранить проблему, но и сохранить естественный внешний вид, учитывая тонкий биотип пациентки. Врач использовал современный метод с пересадкой небольшого фрагмента ткани. Результат – 100% закрытие рецессии, прирост десен на 3 мм и стабильность результата через полгода.

Авторская методика: системный подход к снижению осложнений

Внедрение стандартов хирургического лечения позволяет снизить частоту послеоперационных осложнений в среднем на 20-35%. Важен именно системный подход, а не отдельные технические приёмы. Так, на базе отделения Рубан разработал собственную систему ведения пациентов.

«Моя система оценивает риски и просчитывает алгоритмы противовоспалительной подготовки. Работа строится вокруг правил щадящего удаления, методов взаимодействия с тревожными пациентами и схем послеоперационного контроля. Эта методика стала рабочим стандартом отделения и распространилась среди коллег», – говорит специалист.

Рубан учил интернов на базе отделения. На внутренних семинарах в ЦИТОЗ хирург разбирал с ними реальные КПКТ и типичные ошибки врачей без 3D-мышления. Он демонстрировал «опасные зоны», незаметные на панораме, показывал, как читать сложные топограммы, и рассказывал о методах прогнозирования осложнений. Интерны, которые учились под его руководством, позже отмечали, что именно навыки анализа КПКТ позволили им уверенно работать с пациентами высокого риска. Вместе со своими подопечными хирург предложил первую в Украине функциональную модель профилактики заболеваний полости рта.

В совокупности этот опыт доказывает, что атравматическая хирургия – целая система работы, основанная на точной диагностике и внимательном отношении к деталям. Практика Олега Рубана показывает, как последовательный подход может изменять общие представления о качестве хирургической помощи. Такие методы позволяют безопасно выполнять сложные вмешательства и уменьшать количество усложнений и повторных обращений. Очевидно, что атравматическая хирургия явилась важным направлением в развитии стоматологии.