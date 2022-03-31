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Здоровье
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Проблем с инсулином в Украине нет, — Ляшко

ляшко
Министр здравоохранения Виктор Пяшко. Фото: Facebook Ляшко

Сложности с поставками специфических лекарств существовали только в первые недели войны и теперь решены. Об этом министр здравоохранения Виктор Ляшко заявил в интервью "РБК-Украина".

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По словам чиновника, ажиотаж с инсулином и препаратами тиреоидной группы возник, когда закрывались аптеки.

"Более миллиона флаконов инсулина есть в Украине. Мы его закупили  централизованно для поставки в те регионы, где не работают аптеки. Также он появляется в аптеках",  сказал Ляшко.

Он добавил, что препарат производится и на украинских заводах.

По словам министра, инсулин разрешили выдавать и по электронному, и по бумажному рецепту.

Как отметил Ляшко, люди думали, что эутирокс и L-тироксин — препараты тиреоидной группы — можно использовать для профилактики радиационных поражений, так как они содержат йод. Но без назначения врача они могут только навредить организму.

Ляшко сказал, что эти препараты попросили в качестве гуманитарной помощи, и сейчас проблем с ними нет.

Напомним, Кабинет министров Украины постановил, что на период военного положения предоставлять инсулин будут бесплатно.

В первые дни войны был также взрыв спроса на обезболивающие, антидепрессанты, противовирусные препараты, успокаивающие. В результате возник временный дефицит.

Автор:
Сергей Горелов