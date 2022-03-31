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Проблем із інсуліном в Україні немає, — Ляшко
Складнощі з постачанням специфічних ліків існували лише у перші тижні війни і тепер вирішені. Про це міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко заявив в інтерв'ю "РБК-Україна".
За словами чиновника, ажіотаж із інсуліном та препаратами тиреоїдної групи виник, коли закривалися аптеки.
"Понад мільйон флаконів інсуліну є в Україні. Ми його закупили централізовано для постачання в ті регіони, де не працюють аптеки. Також він з'являється в аптеках", — сказав Ляшко.
Він додав, що препарат виготовляється і на українських заводах.Підписуйтеся на наш YouTube канал
За словами міністра, інсулін дозволили видавати і за електронним, і за паперовим рецептом.
Як зазначив Ляшко, люди думали, що еутирокс та L-тироксин – препарати тиреоїдної групи – можна використовувати для профілактики радіаційних уражень, оскільки вони містять йод. Але без призначення лікаря вони можуть лише зашкодити організму.
Ляшко сказав, що ці препарати попросили як гуманітарну допомогу, і зараз проблем з ними немає.
Нагадаємо, Кабінет міністрів України ухвалив, що на період військового стану надаватимуть інсулін безкоштовно.
У перші дні війни був також вибух попиту на знеболювальні, антидепресанти, противірусні препарати, що заспокоюють. В результаті виник тимчасовий дефіцит.