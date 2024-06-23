Украинские медики получили от ЮНИСЕФ 40 автомобилей

ЮНИСЕФ при содействии правительства Испании передал Министерству здравоохранения Украины 40 автомобилей для первоначального звена. Автомобили предназначены для оказания патронажной помощи новорожденным на дому.

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Об этом рассказал министр здравоохранения Виктор Ляшко, передает "Укринформ".

"Сегодняшние автомобили, которые поедут в центры первичной медико-санитарной помощи, поддерживают ту инициативу, которую мы реализуем вместе с ЮНИСЕФ - обеспечение патронажем новорожденных детей, в том числе проживающих в отдаленных населенных пунктах", - сказал глава Минздрава.

Он добавил, что речь пойдет не только о патронажных визитах медсестер, но и о возможности доезда семейных врачей в отдаленные населенные пункты.

Отмечается, что машины будут доставлены в центры первичной медико-санитарной помощи Днепропетровской, Харьковской, Житомирской, Кировоградской, Львовской, Полтавской, Ровенской, Черниговской, Киевской областей и Киева.

По словам заместителя главы Представительства ЮНИСЕФ в Украине Веры Мендонса, домашние визиты делают качественную первичную медицинскую помощь и услуги более доступными для детей от зачатия до двух лет, — в период, который является решающим для формирования мозга и нервной системы ребенка.

Она отметила, что домашние визиты позволяют на ранней стадии выявить проблемы и риски, связанные со здоровьем, такие как пропущенные плановые прививки, возможные нарушения развития.

"Благодаря раннему выявлению дети, их родители и опекуны могут срочно получить нужные им услуги и поддержку", - сказала она на брифинге, посвященном передаче автомобилей.

Сообщается, что автомобили закуплены ЮНИСЕФ при поддержке правительства Испании и национальных комитетов ЮНИСЕФ в Испании и Нидерландах.