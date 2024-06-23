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Украинские медики получили от ЮНИСЕФ 40 автомобилей
ЮНИСЕФ при содействии правительства Испании передал Министерству здравоохранения Украины 40 автомобилей для первоначального звена. Автомобили предназначены для оказания патронажной помощи новорожденным на дому.
Об этом рассказал министр здравоохранения Виктор Ляшко, передает "Укринформ".
"Сегодняшние автомобили, которые поедут в центры первичной медико-санитарной помощи, поддерживают ту инициативу, которую мы реализуем вместе с ЮНИСЕФ - обеспечение патронажем новорожденных детей, в том числе проживающих в отдаленных населенных пунктах", - сказал глава Минздрава.
Он добавил, что речь пойдет не только о патронажных визитах медсестер, но и о возможности доезда семейных врачей в отдаленные населенные пункты.Подписывайтесь на Telegram-канал delo.ua
Отмечается, что машины будут доставлены в центры первичной медико-санитарной помощи Днепропетровской, Харьковской, Житомирской, Кировоградской, Львовской, Полтавской, Ровенской, Черниговской, Киевской областей и Киева.
По словам заместителя главы Представительства ЮНИСЕФ в Украине Веры Мендонса, домашние визиты делают качественную первичную медицинскую помощь и услуги более доступными для детей от зачатия до двух лет, — в период, который является решающим для формирования мозга и нервной системы ребенка.
Она отметила, что домашние визиты позволяют на ранней стадии выявить проблемы и риски, связанные со здоровьем, такие как пропущенные плановые прививки, возможные нарушения развития.
"Благодаря раннему выявлению дети, их родители и опекуны могут срочно получить нужные им услуги и поддержку", - сказала она на брифинге, посвященном передаче автомобилей.
Сообщается, что автомобили закуплены ЮНИСЕФ при поддержке правительства Испании и национальных комитетов ЮНИСЕФ в Испании и Нидерландах.