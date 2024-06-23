Українські медики отримали від ЮНІСЕФ 40 автівок

ЮНІСЕФ за сприяння уряду Іспанії передав Міністерству охорони здоровʼя України 40 автомобілів для первинної ланки. Автівки призначені для надання патронажної допомоги новонародженим на дому.

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Про це розповів міністр охорони здоровʼя Віктор Ляшко, передає "Укрінформ".

"Сьогоднішні автомобілі, які поїдуть у центри первинної медико-санітарної допомоги, підтримують ту ініціативу, яку ми реалізуємо разом з ЮНІСЕФ - забезпечення патронажем новонароджених дітей, які у тому числі і проживають у віддалених населених пунктах", - сказав очільник МОЗ.

Він додав, що йтиметься не тільки про патронажні візити медсестер, а й про можливості доїзду сімейних лікарів у віддалені населені пункти.

Зазначається, що машини будуть доставлені до центрів первинної медико-санітарної допомоги Дніпропетровської, Харківської, Житомирської, Кіровоградської, Львівської, Полтавської, Рівненської, Чернігівської, Київської областей та міста Києва.

За словами заступниці голови Представництва ЮНІСЕФ в Україні Віри Мендонса, домашні візити роблять якісну первинну медичну допомогу та послуги доступнішими для дітей від зачаття до двох років, — у період, який є вирішальним для формування мозку та нервової системи дитини.

Вона зазначила, що домашні візити дають змогу на ранній стадії виявити проблеми та ризики, пов’язані зі здоров’ям, такі як пропущені планові щеплення, можливі порушення розвитку.

"Завдяки ранньому виявленню діти, їхні батьки та опікуни можуть терміново отримати потрібні їм послуги та підтримку", — сказала вона на брифінгу, присвяченому передачі автівок.

Повідомляється, що автомобілі закуплені ЮНІСЕФ за підтримки уряду Іспанії й національних комітетів ЮНІСЕФ в Іспанії та Нідерландах.