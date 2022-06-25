В Киеве обнаружили второй за месяц случай бешенства: объявлен карантин еще в одном районе

На части территории Соломенского района Киева вводят карантин из-за регистрации случая бешенства у куницы. Об этом сообщают в Главном управлении Госпродпотребслужбы в столице.

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Такое решение было принято 24 июня на заседании Государственной чрезвычайной противоэпизоотической комиссии при Киевгорадминистрации.

В частности, карантинные ограничения по бешенству вводятся на территории, ограниченной проспектом Лобановского и улицами Андрея Головко, Соломенской, Протасов Яр, Николая Гринченко и Владимира Брожко. В эту территорию входит, в частности, Байковое кладбище.

Комиссия также утвердила план мер по ликвидации бешенства в Соломенском районе и недопущения распространения заболевания в Киеве, определив угрожающей зоной жилые и парковые массивы Соломенского района, прилегающие к зоне карантинных ограничений.

Указано, что ГУ Госпродпотребслужбы в Киеве совместно со столичным Объединением ветеринарной медицины обеспечивают организацию проведения профилактических прививок животных против бешенства в зоне карантинных ограничений и угрожающей зоне.

При этом в зоне карантинных ограничений и угрожающей зоне не допускается проведение выставок и других зрелищных мероприятий с участием собак.

Напомним, что это уже второй случай бешенства в Киеве в июне и вообще в 2022 году (в течение января-мая таковых не регистрировалось): 8 июня в Печерском районе был обнаружен труп беспризорного кота, у которого нашли бешенство. В соответствующем районе также был введен карантин.

По данным Госпродпотребслужбы, в 2021 году в Киеве было зарегистрировано семь случаев заболевания бешенством, а в 2020 году - шесть.