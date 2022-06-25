В Києві виявили другий за місяць випадок сказу: оголошено карантин ще в одному районі

На частині території Солом'янського району Києва вводять карантин через реєстрацію випадку сказу у куниці. Про це повідомляють у Головному управління Держпродспоживслужби у столиці.

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Таке рішення було ухвалено 24 червня на засіданні Державної надзвичайної протиепізоотичної комісії при Київміськадміністрації.

Зокрема, карантинні обмеження щодо сказу запроваджуються на території, обмеженій проспектом Лобановського, вулицями Андрія Головка, Солом'янською, Протасів Яр, Миколи Грінченка та Володимира Брожка. У цю територію входить, зокрема, Байкове кладовище.

Комісія також затвердила план заходів з ліквідації сказу у Солом'янському районі та недопущення розповсюдження захворювання в Києві, визначивши загрозливою зоною житлові та паркові масиви Солом'янського району, прилеглі до зони карантинних обмежень.

Вказано, що ГУ Держпродспоживслужби в Києві спільно зі столичним Об'єднанням ветеринарної медицини забезпечують організацію проведення профілактичних щеплень тварин проти сказу в зоні карантинних обмежень та загрозливій зоні.

При цьому в зоні карантинних обмежень та загрозливій зоні не допускається проведення виставок та інших видовищних заходів за участі собак.

Нагадаємо, що це вже другий випадок сказу в Києві у червні та загалом у 2022 році (протягом січня-травня таких не реєструвалося): 8 червня у Печерському районі було знайдено труп безпритульного кота, в якого виявили сказ. У відповідному районі також ввели карантин.

За даними Держпродспоживслужби, в 2021 році в Києві було зареєстровано сім випадків захворювання на сказ, а в 2020 році - шість.