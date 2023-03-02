В Минздраве сообщили, когда украинские регионы получат вакцину против оспы обезьян

Украина планирует получить 10 тысяч доз вакцины против оспы обезьян Jynneos, а в украинские регионы препараты должны поступить в течение двух недель. Об этом сказал главный государственный санитарный врач Игорь Кузин в комментарии УНН.

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Он отметил, что вакцина – двухдозовая, поэтому планируется привить 5 тысяч человек. Основной контингент для вакцинации – это медицинские работники инфекционных больниц, которые могут контактировать с обезьяньей оспой.

Также прививки смогут получить люди из групп риска, в частности мужчины, имеющие секс с мужчинами.

"Сейчас происходит по сути процесс приема этой вакцины и развоз ее на уровне областей. Думаю, что через две недели она уже будет в регионах, и мы сможем начать (вакцинацию, – ред.). Она будет начинаться скорее всего с больниц, и вакцинация медицинских работников будет именно на первом этапе", - сказал Кузин.

Напомним, что первый случай оспы обезьян в Украине был зафиксирован в сентябре 2022 года.

К основным симптомам болезни относятся: лихорадка, головная боль, миалгия (боль в мышцах), боли в спине, увеличенные лимфатические узлы, озноб, боли в горле, заложенность носа, кашель, сыпь в виде пузырьков.

Оспа обезьян может передаваться от человека к человеку. Для этого требуется прямой физический контакт с инфекционной сыпью, струпьями или биологическими жидкостями организма больного человека. Речь идет об общении с близкого расстояния, дыхании, касаниях, поцелуях, сексе.

К группам риска относятся также, в частности, беременные, дети и люди с иммунодефицитом.