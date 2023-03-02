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У МОЗ повідомили, коли українські регіони отримають вакцину проти віспи мавп
Україна планує отримати 10 тисяч доз вакцини проти віспи мавп Jynneos, а в українські регіони препарати мають надійти протягом двох тижнів. Про це сказав головний державний санітарний лікар Ігор Кузін у коментарі УНН.
Він зауважив, що вакцина – дводозова, тому планується щепити 5 тисяч людей. Основний контингент для вакцинації – це медичні працівники інфекційних лікарень, які можуть контактувати з мавпячою віспою.
Також щеплення зможуть отримати люди з груп ризику, зокрема, чоловіки, які мають секс із чоловіками.
"Зараз відбувається по суті процес приймання цієї вакцини й розвезення її на рівні областей. Думаю, що за два тижні вона вже буде в регіонах, і ми зможемо розпочати (вакцинацію, – ред.). Вона буде розпочинатися скоріш за все з лікарень, і вакцинація медичних працівників буде саме на першому етапі", – сказав Кузін.Підписуйтеся на наш YouTube канал
Нагадаємо, що перший випадок віспи мавп в Україні зафіксували у вересні 2022 року.
До основних симптомів хвороби належать: гарячка, головний біль, міалгія (біль у м'язах), біль в спині, збільшені лімфатичні вузли, озноб, біль у горлі, закладеність носа, кашель, висип у вигляді пухирців.
Віспа мавп може передаватись від людини до людини. Для цього потрібен прямий фізичний контакт з інфекційним висипом, струпами або біологічними рідинами організму хворої людини. Йдеться про спілкування з близької відстані, дихання, дотики, поцілунки, секс.
До груп ризику відносять також, зокрема, вагітних, дітей та людей із імунодефіцитом.