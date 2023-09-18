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24 дрона и 17 крылатых ракет: Воздушные силы рассказали о деталях ночной атаки РФ
Российские оккупанты в ночь на 18 сентября атаковали Украину ударными БпЛА типа Shahed-136/131 и крылатыми ракетами воздушного базирования Х-101/Х-555/Х-55.
Об этом сообщила пресс-служба Воздушных сил ВСУ.
Отмечается, что «Шахеды» летели по двум направлениям: (Приморско-Ахтарск – РФ и мыс Чауда – ТОТ Крым).
Всего зафиксировано 24 ударных БПЛА в направлении Николаевской и Одесской областей.Подписывайтесь на наш Telegram канал
18 ударных дронов уничтожено противовоздушной обороной по маршруту следования.
Кроме того, пуски крылатых ракет из стратегических бомбардировщиков Ту-95МС оккупанты совершили из Волгоградской области.
Были привлечены восемь бортов, зафиксированы пуски 17 крылатых ракет типа Х-101/Х-555/Х-55.
"Все 17 уничтожены силами и средствами Воздушных Сил в пределах Днепропетровской, Полтавской и Хмельницкой областей", - отметили в Воздушных силах ВСУ.
Как сообщила пресс-служба Сил обороны юга, сбито 11 дронов над Одесщиной, 5 – над Николаевщиной, 2 – над Кировоградщиной.
"Снова под ударом было Подунавье. Зафиксировано попадание в рекреационную инфраструктуру Вилковской общины. Возник пожар, который оперативно ликвидирован. Информация о пострадавших не поступала", - говорится в сообщении.
Также в результате боевой работы обломки сбитого БпЛА повлекли возгорание неэксплуатируемого двухэтажного здания в Снигиревской общине Николаевской области.
Огонь оперативно ликвидировали спасатели, а пострадавших среди гражданского населения нет.
Напомним, российские оккупанты в ночь на 17 сентября атаковали Украину десятью ракетами и шестью ударными беспилотниками. ПВО уничтожило 12 воздушных целей: шесть ракет и шесть беспилотников.