6 дронов попали в Харьковской области, трое погибших в Херсонской области: ситуация в регионах

В ночь на 14 ноября 2023 года оккупанты атаковали Украину ударными дронами, баллистической и управляемой авиационной ракетами. Шесть беспилотников ударили по Изюмскому району Харьковщины.

В Херсонской области трое погибших и 15 раненых

Как сообщил глава Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин, за минувшие сутки противник совершил 124 обстрела, выпустив 618 снарядов из минометов, артиллерии, "Градов", танков, БПЛА и авиации.

По городу Херсон враг выпустил 69 снарядов.

"Российские военные попали в жилые кварталы населенных пунктов области, медицинское учреждение, учебное заведение, админздание, торговый порт и общепит в Херсоне, территорию и здания заводов в Бериславе", - уточнил Прокудин.

Он добавил, что из-за российской агрессии 3 человека погибли, еще 15 - получили ранения, из них - 1 ребенок.

В Днепропетровской области сбили дрон

Ночью агрессор направил тяжелую артиллерию на Никополь. Сначала бил по Марганецкой общине, затем – по районному центру, сообщил председатель Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.

"Люди целые, но есть разрушения. Повреждены 3 частных дома, хозяйственное сооружение, авто и теплица", - отметил глава области.

Он добавил, что над Павлоградским районом наши защитники сбили вражеский беспилотник.

Оккупанты нанесли ракетный удар по Николаевщине

Вчера, 13 ноября, ракетный удар враг нанес по селу Рыбаковка Коблевской общины, в результате чего повреждено около десяти жилых домов, а также хозяйственные постройки и гаражи. Пострадавших среди гражданского населения нет, сообщили в Николаевской ОВА.

6 дронов попали на Харьковщине

Как сообщил председатель Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов, около 22:00 13 ноября враг нанес удар с помощью 6 дронов-камикадзе типа "Шахед" по Изюмскому району. В результате попадания повреждено гражданское предприятие, произошел пожар.

4 дрона сбиты силами ПВО.

Также в течение суток российские оккупанты из артиллерии, минометов и другого вооружения обстреливали прифронтовые и приграничные населенные пункты области.

В частности, под огнем окупантов были Казачья Лопань Харьковского района, Старица и Волчанск Чугуевского района, Двуречная, Синковка, Петропавловка, Ивановка, Берестово и другие населенные пункты Купянского района.

В результате обстрела города Купянск повреждены здания молококомбината.

Пострадавшие среди гражданского населения за сутки не зафиксированы.

Враг обстрелял 23 населенных пункта Запорожской области

Как сообщил глава Запорожской ОВА Юрий Малашко, военнослужащие РФ попали по 23 населенным пунктам Запорожской области. За сутки зафиксировано 135 ударов.

Оккупанты совершили 14 БПЛА-атак по Гуляйполю, Новодаровке, Волшебному, Красному, Малиновке, Роботиному и Левадному, 4 РСЗО-обстрелы Роботиного, Новоданиловки и Орехова, а также нанесли авиаудары по Орехову и Новодаровке.

115 артобстрелов пришлось по территории Гуляйполя, Железнодорожного, Новоандреевки, Малой Токмачки, Белогорья, Щербаков, Пятихаток, Каменского, Лобкового, Плавней и других прифронтовых населенных пунктов.

За сутки поступило 11 сообщений о разрушении жилых домов и объектов инфраструктуры. Мирные жители не пострадали.

Силы ПВО ночью уничтожили семь "Шахедов"

В ночь на 14 ноября 2023 года оккупанты атаковали Украину ударными дронами, баллистической и управляемой авиационной ракетами, сообщают Воздушные силы ВСУ.

"Из района Приморско-Ахтарск (Краснодарский край -рф) зафиксированы пуски 9 ударных БпЛА "Shahed-136/131". Баллистическую ракету "Искандер-М" выпущена из района Джанкой (Крым), управляемая авиационная Х-35 – из воздушного пространства временно оккупированной Запорожской области", - говорится в сообщении.

В результате боевой работы силами и средствами Воздушных Сил, во взаимодействии с ПВО Сил обороны Украины, уничтожено 7 ударных БпЛА "Shahed-136/131".

Заметим, накануне в Шевченковском районе Харькова российская ракета С-300 попала в землю возле развлекательного заведения, а в Херсонской области из-за российской агрессии один человек погиб, еще один - получил ранения.