Армия РФ атаковала Киев двумя типами ракет

Утром 6 сентября армия страны-агрессора РФ совершила комбинированную атаку на Киев. Все вражеские цели, двигавшиеся в направлении столицы, были уничтожены силами и средствами ПВО.

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Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской военной администрации.

"Очередная ракетная атака врага на мирный город с целью убить гражданское население и разрушить инфраструктуру. И снова атака не простая, а комбинированная", - говорится в сообщении.

Отмечается, что предварительно из района Саратовской области из самолетов стратегической авиации Ту-95МС рашисты выпустили крылатые ракеты типа Х-101/555/55.

Одновременно по Киеву были запущены ракеты другого типа, вероятно – баллистического.

"Все вражеские цели, которые двигались в направлении столицы, были уничтожены силами и средствами ПВО. По данным на эту минуту, в Киеве без жертв и разрушений", - подчеркнули в КМВА.

Напомним, в ночь на 30 августа враг совершил массированную, комбинированную атаку на Киев с использованием беспилотников и ракет. В результате падения обломков ракет в двух районах столицы вспыхнули пожары

Обломки сбитой ракеты в Дарницком районе попали в здание торгового центра "Ашан" на улице Здолбуновской. Разрушена крыша здания, а остатки ракеты упали во внутреннее помещение.