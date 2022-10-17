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Армия РФ атаковала Винницкую область

Армия РФ атаковала Винницкую область

Российские войска во второй половине дня 17 октября нанесли ракетный удар по Винницкой области, сообщил глава Винницкой ОВА Сергей Борзов.

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Он уточнил, что враг попал в объект критической инфраструктуры. Предварительно жертв в результате атаки нет.

Регион попал под вражеский огонь, после того как в области в 12:42 объявили воздушную тревогу.

Ранее, 11 октября, россияне дважды обстреляли Ладыжинскую ТЭС в Винницкой области, во время повторного удара пострадали шесть человек.

Утром того же дня глава Винницкой областной военной администрации Сергей Борзов сообщил об атаке Ладыжинской ТЭС двумя дронами "Shahed-136" иранского производства. В ДТЭК добавили тогда, что в результате обстрела повреждено энергетическое оборудование станции.

Автор:
Вита Молодан