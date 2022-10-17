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Армия РФ атаковала Винницкую область
Российские войска во второй половине дня 17 октября нанесли ракетный удар по Винницкой области, сообщил глава Винницкой ОВА Сергей Борзов.
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Он уточнил, что враг попал в объект критической инфраструктуры. Предварительно жертв в результате атаки нет.
Регион попал под вражеский огонь, после того как в области в 12:42 объявили воздушную тревогу.
Ранее, 11 октября, россияне дважды обстреляли Ладыжинскую ТЭС в Винницкой области, во время повторного удара пострадали шесть человек.Подписывайтесь на наш YouTube канал
Утром того же дня глава Винницкой областной военной администрации Сергей Борзов сообщил об атаке Ладыжинской ТЭС двумя дронами "Shahed-136" иранского производства. В ДТЭК добавили тогда, что в результате обстрела повреждено энергетическое оборудование станции.