- Тип
- Война Война
- Категория
- Происшествия
- Дата публикации
-
Россия нанесла ракетный удар по Одесской области
Российские войска утром 17 октября ударили ракетами по объекту инфраструктуры в Одесской области. Об этом сообщила пресс-служба оперативного командования "Південь".
"Продолжая терроризировать южные регионы, враг нанес ракетный удар по Одесщине", - говорится в сообщении ОК.
С направления Черного моря самолет Су-35 выпустил ракету Х-59, которая поразила один из объектов инфраструктуры области. Погибших среди мирного населения нет.
Глава Одесской ОВА Максим Марченко добавил, что нв небе над Одесщиной подразделениями противовоздушной обороны было уничтожено шесть вражеских дронов-камикадзе.Подписывайтесь на наш Telegram канал
Также утром 17 октября три иранских дрона-камикадзе " Shahed-136" попали по объектам промышленной инфраструктуры и фармацевтическому составу в Николаеве. По предварительной информации, пострадавших нет.
В это же время враг атаковал Shahed-136 Киев. Кличко сообщил, что в результате атаки дронами в Шевченковском районе города возник пожар в нежилом здании.
Поэтому в центре Киева перекрыто движение транспорта на участках нескольких улиц, мэр призвал жителей столицы не выезжайте в центр города без острой необходимости.