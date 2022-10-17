Россия нанесла ракетный удар по Одесской области

Российские войска утром 17 октября ударили ракетами по объекту инфраструктуры в Одесской области. Об этом сообщила пресс-служба оперативного командования "Південь".

Мы продолжаем сражаться с оккупантом на информационном фронте, предоставляя исключительно проверенную информацию и аналитику. Война лишила нас возможности зарабатывать, просим Вашей поддержки. Поддержать delo.ua

"Продолжая терроризировать южные регионы, враг нанес ракетный удар по Одесщине", - говорится в сообщении ОК.

С направления Черного моря самолет Су-35 выпустил ракету Х-59, которая поразила один из объектов инфраструктуры области. Погибших среди мирного населения нет.

Глава Одесской ОВА Максим Марченко добавил, что нв небе над Одесщиной подразделениями противовоздушной обороны было уничтожено шесть вражеских дронов-камикадзе.

Также утром 17 октября три иранских дрона-камикадзе " Shahed-136" попали по объектам промышленной инфраструктуры и фармацевтическому составу в Николаеве. По предварительной информации, пострадавших нет.

В это же время враг атаковал Shahed-136 Киев. Кличко сообщил, что в результате атаки дронами в Шевченковском районе города возник пожар в нежилом здании.

Поэтому в центре Киева перекрыто движение транспорта на участках нескольких улиц, мэр призвал жителей столицы не выезжайте в центр города без острой необходимости.