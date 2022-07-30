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Армия РФ дважды за ночь обстреляла Харьков: в одном из районов начался пожар
В ночь на субботу, 30 июля, российские оккупанты дважды обстреляли Харьков, в Слободском районе города горит учебное заведение.
Об этом сообщил мэр Харькова Игорь Терехов.
"Ракетный обстрел Харькова около трех часов ночи. Прилетело в Слободской район, в здание одного из учебных заведений. Там пожар, который уже тушат наши ребята из ГСЧС", - отметил Терехов.
По его словам, о пострадавших нет информации.Подписывайтесь на наш YouTube канал
"Около четырех утра был еще один удар, который слышал весь город. Куда прилетело – сейчас выясняем", – сообщил мэр.
Как сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов, по городу Харьков оккупанты нанесли удары по Слободскому и Новобаварскому районам.
В результате обстрела разрушено здание центрального корпуса и спортивного зала училища, возник пожар.
"Около 05 часов оккупанты попали в землю возле ранее разрушенного здания. Предварительно - пострадавших нет", - рассказал глава ОВА.
По данным Штаба обороны Харькова, россияне нанесли удар ракетами С-300.
В местных телеграмм-каналах сообщили, что после взрывов в одном из районов Харькова начался сильный пожар. Его видно из разных районов города.
Отметим, утром 29 июля армия страны-агрессора РФ в очередной раз обстреляла Харьков. Россияне попали в двухэтажное здание и высшее учебное заведение.