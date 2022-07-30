Армия РФ дважды за ночь обстреляла Харьков: в одном из районов начался пожар

В ночь на субботу, 30 июля, российские оккупанты дважды обстреляли Харьков, в Слободском районе города горит учебное заведение.

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Об этом сообщил мэр Харькова Игорь Терехов.

"Ракетный обстрел Харькова около трех часов ночи. Прилетело в Слободской район, в здание одного из учебных заведений. Там пожар, который уже тушат наши ребята из ГСЧС", - отметил Терехов.

По его словам, о пострадавших нет информации.

"Около четырех утра был еще один удар, который слышал весь город. Куда прилетело – сейчас выясняем", – сообщил мэр.

Как сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов, по городу Харьков оккупанты нанесли удары по Слободскому и Новобаварскому районам.

В результате обстрела разрушено здание центрального корпуса и спортивного зала училища, возник пожар.

"Около 05 часов оккупанты попали в землю возле ранее разрушенного здания. Предварительно - пострадавших нет", - рассказал глава ОВА.

По данным Штаба обороны Харькова, россияне нанесли удар ракетами С-300.

В местных телеграмм-каналах сообщили, что после взрывов в одном из районов Харькова начался сильный пожар. Его видно из разных районов города.

Отметим, утром 29 июля армия страны-агрессора РФ в очередной раз обстреляла Харьков. Россияне попали в двухэтажное здание и высшее учебное заведение.