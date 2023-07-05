Армия РФ из авиации и РСЗО обстреляла 12 населенных пунктов Запорожской области

Российские захватчики продолжают бить по мирным городам и селам на линии разграничения в Запорожской области. За сутки 4 июля враг нанес удар по 12 населенным пунктам.

Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Юрий Малашко.

По его словам, за последние сутки враг совершил 60 обстрелов по 12 населенным пунктам Запорожской области.

"Орехов пострадал от авиационного удара, Левадное, Новодаровка и Малиновка пострадали от 7 обстрелов с РСЗО, Новотроицкое, Гуляйполе, Железнодорожное, Орехов, Малая Токмачка, Новоданиловка, Преображенка, Волшебное пережили 52 артиллерийских ударов", - уточнил Малашко.

Он добавил, что за сутки зафиксировано разрушение 17 гражданских объектов.

Как сообщил глава области, жертв и пострадавших среди гражданского населения не зафиксировано.

Накануне оккупанты произвели 61 обстрел 16 городов и сел Запорожской области. Из-за российской агрессии один человек получил ранения.