Армия РФ из боевых вертолетов обстреляла села на Харьковщине

Армия страны-агрессора РФ не прекращает террор мирного населения Харьковской области. За прошедшие сутки враг из артиллерии, минометов, используя боевые вертолеты, обстреливал населенные пункты Харьковского, Богодуховского, Чугуевского и Купянского районов.

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Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.

По его словам, в результате обстрела с боевого вертолета пгт Казачья Лопань Харьковского района повреждены 9 частных жилых домов, гаражи, хозяйственные постройки.

Также в селе Глушковка Купянского района получил ранение и был госпитализирован в тяжелом состоянии 25-летний гражданский мужчина.

Кроме того, в результате обстрела с вертолета села Петропавловка Купянского района произошел пожар на поле.

В селе Синельниково Чугуевского района обстрелами повреждены три дома и хозяйственные постройки.

Как отметил Синегубов, в Харьковской области остается высокой минная опасность. Так, в районе села Норцовка Изюмского района в Норцовском лесничестве на неизвестном взрывном устройстве подорвались два лесника 25-ти и 29-ти лет. Они госпитализированы в состоянии средней тяжести.

Возле села Ольховатка Купянского района на взрывоопасном устройстве подорвался гражданский автомобиль. Водитель 59 лет госпитализирован с взрывным ранением.

Накануне в результате удара управляемой авиабомбой по селу Петропавловка Купянского района был поврежден дом. Также в селе Волчанские Хутора Чугуевского района обстрелами повреждено частное домовладение, произошел масштабный лесной пожар.