Армия РФ накрыла огнем Херсон: 5 пострадавших, среди них один ребенок

Оккупационные войска РФ 11 июля обстреливают жилые кварталы Херсона, уже известно по меньшей мере о пяти раненых.

Об этом сообщил глава Херсонской ОВА Александр Прокудин.

"На данный момент известно о попадании в гуманитарный штаб и не менее пяти жилых домов. В местах обстрелов произошли пожары", - отметил он.

На местах происшествия работают спасатели и медики.

По состоянию на 15:30 уже известно о пяти пострадавших из-за российских обстрелов.

"Среди них – 8-летняя девочка, у которой диагностировали ранение средней степени тяжести. На момент вражеского удара она находилась во дворе дома", - сообщил Прокудин.

Также в результате вражеской атаки тяжелые ранения получил 68-летний мужчина, ему ломками травмировало голову, шею, грудную клетку, руки и ноги.

Еще два человека, 56-летняя женщина и 52-летний мужчина, получили ранения средней степени тяжести. Также пострадал мужчина в Киндейке.

Всех пострадавших госпитализировали, врачи оказывают им необходимую медицинскую помощь.

Напомним, в течение суток 10 июля российская армия 52 раза обстреляла Херсонскую область, выпустив 297 снарядов из минометов, артиллерии, танков, Градов, РПГ. Также оккупанты нанесли удар беспилотниками.