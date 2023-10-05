Армия РФ нанесла 189 ударов по Запорожской области: двое раненых

Армия страны-агрессора РФ продолжает бить по мирным городам и селам на линии разграничения в Запорожской области. За сутки 4 октября враг нанес 189 ударов по 23 населенным пунктам.

Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Юрий Малашко.

По его словам, 163 артобстрела пришлись по территории прифронтовых городов и сел, в том числе Железнодорожного, Волшебного, Красного, Малиновки, Преображенки, Малых Щербаков, Пятихаток, Плавней и Каменского.

Также оккупанты совершили 4 авиаудара по Орехову, Малой Токмачке и Роботиному, 9 БПЛА-атак Новоданиловки, Полтавки, Роботиного, Новодаровки, Левадного, Малой Токмачки и Степного, а также 13 РСЗО-обстрелов Гуляйполя, Новогорьевки, Новоандреевки, Новодаровки.

Как сообщил глава области, в результате артударов ранения получила 47-летняя жительница Каменского и 64-летняя жительница Орехова – они оперативно доставлены в лечебные учреждения.

За сутки поступило 19 сообщений о разрушении жилых домов и объектов инфраструктуры.

Напомним, за сутки 3 октября военнослужащие РФ нанесли 122 удара по 22 населенным пунктам Запорожской области. Оккупанты приготовили 4 авиаснарядами по Орехову и Новодаровке