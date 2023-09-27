Принудительная эвакуация. Из пяти населенных пунктов Запорожской области вывезли всех детей

Из пяти населенных пунктов Запорожской области, расположенных вблизи зоны боевых действий, эвакуировали всех детей. Об этом 27 сентября заявил заместитель председателя Запорожской областной военной администрации Евгений Мироненко в эфире “Радио Свобода”.

Речь идет о городе Гуляйполе, селах Преображенка, Новопавловка и Егоровка Пологовского района, а также о пгт Степногорск Васильевского района – оттуда вывезли 59 детей.

Чиновник рассказал, что по состоянию на 22 сентября из Степногорска в Запорожье выехали 82 человека, 39 из которых – дети. В настоящее время в поселке городского типа нет ни одного жителя. Из Преображенки, Егоровки, Гуляйполя и Новопавловки вывезли 47 человек, из которых 20 детей.

Эвакуация из Запорожской области

29 августа Министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий сообщило, что в пяти населенных пунктах Запорожской области объявлена принудительная эвакуация детей и маломобильных лиц.

Как позже отмечал глава Запорожской ОВА Юрий Малашко, решение было принято в связи с тем, что количество обстрелов этих населенных пунктов увеличилось в разы, а информационная кампания для местных жителей, которую проводила ОВА совместно с полицией и другими органами, не дала положительный результат.

Также он говорил, что некоторые семьи, эвакуированные из прифронтовых районов региона, вернулись обратно.