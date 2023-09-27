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Примусова евакуація. З пʼяти населених пунктів Запорізької області вивезли всіх дітей
Із пʼяти населених пунктів Запорізької області, розташованих поблизу зони бойових дій, евакуювали всіх дітей. Про це 27 вересня заявив заступник голови Запорізької обласної військової адміністрації Євген Мироненко в ефірі "Радіо Свобода".
Ідеться про місто Гуляйполе, села Преображенка, Новопавлівка і Єгорівка Пологівського району, а також про смт Степногірськ Василівського району – звідти вивезли 59 дітей.
Чиновник розповів, що станом на 22 вересня зі Степногірська до Запоріжжя виїхали 82 людей, 39 із яких – діти. Нині в селищі міського типу немає жодного мешканця. А з Преображенки, Єгорівки, Гуляйполя та Новопавлівки вивезли 47 людей, із яких 20 дітей.
Евакуація із Запорізької області
29 серпня Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій повідомило, що в п’яти населених пунктах Запорізької області оголошено примусову евакуацію дітей та маломобільних осіб.Підписуйтеся на наш YouTube канал
Як пізніше зазначав очільник Запорізької ОВА Юрій Малашко, рішення було ухвалено у звʼязку з тим, що кількість обстрілів цих населених пунктів збільшилася в рази, а інформаційна кампанія для місцевих жителів, яку проводила ОВА спільно з поліцією та іншими органами, не дала позитивного результату.
Також він говорив, що деякі родини, які було евакуйовано із прифронтових районів регіону, повернулися назад.