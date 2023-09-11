Армия РФ нанесла авиаудары по населенным пунктам Харьковской области

Армия страны-агрессора РФ не прекращает террор мирного населения Харьковской области. За сутки враг обстреливал населенные пункты Харьковского, Чугуевского и Купянского районов.

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Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.

По его словам, оккупанты наносили авиаудары по населенным пунктам Веселое Харьковского района, Огурцово Чугуевского района, Синьковка, Кисловка, Котляровка Купянского района.

Как отметил Синегубов, под артиллерийским огнем противника оказались около 20 населённых пунктов области.

В городе Волчанск Чугуевского района в результате обстрела горел бытовой вагончик на площади 15 кв.м.

Также в селе Рубежное Волчанской общины Чугуевского района в результате вражеских обстрелов горела трава на площади 1 га.

Кроме того, в селе Андреевка Изюмского района в поле подорвался на неустановленном взрывном устройстве комбайн. Водитель получил легкие осколочные ранения, от госпитализации отказался.

По словам главы области, в течение суток пострадавшие среди гражданского населения в результате вооруженной агрессии РФ не зафиксированы.

"На Слобожанском направлениях противник продолжает удерживать группировку войск на государственной границе, проводит активную диверсионную деятельность в приграничных районах с целью недопущения переброски наших войск на угрожающие направления", - сообщил Синегубов.

Напомним, в течение суток 9 сентября российские оккупанты продолжали обстреливать мирных жителей городов и сел Купянского и Изюмского районов. Россияне сбросили управляемую авиабомбу по селу Изюмское Изюмского района, в результате чего повреждены здания агропредприятия.