Мужчина взорвался на мине, оккупанты обстреляли приграничные села: какая ситуация на Харьковщине

За прошедшие сутки российские захватчики нанесли удары по населенным пунктам Чугуевского и Купянского районов. В селе Ольховатка Купянского района обстрелом поврежден дом, произошел пожар.

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В результате обстрелов Ковшаровки и Куриловки произошли лесные пожары.

Об этом сообщил глава области Олег Синегубов.

По его словам, вчера в области произошло два подрыва гражданских людей на оставленных оккупантами минах. Около 11:30 в селе Рубежное Чугуевского района на собственном подворье 44-летний мужчина взорвался на мини "Лепесток". Он госпитализирован в состоянии средней тяжести.

Другой случай произошел в селе Андреевка Изюмского района. В поле на неизвестном взрывном устройстве взорвался комбайн, но водитель не пострадал.

Синегубов добавил, что в области идет разминирование. За прошедшие сутки пиротехники ГСЧС обследовали более 4,4 га территории и обезвредили 89 взрывоопасных предметов.

Напомним, 7 сентября один человек погиб и еще двое пострадали в результате подрывов транспортных средств на взрывных устройствах в Чугуевском и Изюмском районах Харьковской области.