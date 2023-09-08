Захватчики обстреляли четыре района Харьковщины: в ОВА рассказали о последствиях

Армия страны-агрессора РФ не прекращает террор мирного населения Харьковской области. В течение суток враг из артиллерии, минометов, используя авиацию и другое вооружение, обстреливал населенные пункты Харьковского, Богодуховского, Чугуевского и Купянского районов.

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Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.

По его словам, минувшей ночью, около 2:30, российские оккупанты обстреляли село Петропавловка Купянского района. Получил ранения и был госпитализирован мужчина 68 лет. Также ночью обстреляно село Кучеривка Купянского района, где поврежден жилой дом.

В селе Гранов Харьковского района вражеский дрон ударил по частному дому, получила осколочное ранение и госпитализирована женщина 77 лет.

Кроме того, в селе Колодязное Купянского района обстрелом повреждено здание столовой, произошел пожар.

В селах Зедки Чугуевского района и Куриловка Купянского района из-за обстрелов произошли лесные пожары.

Также между городом Барвенково и селом Червоное Изюмского района во время работы в поле на взрывное устройство наехал трактор, получил ранение 42-летний тракторист. Он госпитализирован в состоянии средней тяжести.

Кроме того, в районе села Мосьпаново Чугуевского района на взрывном устройстве подорвался грузовой автомобиль. Ранены получили 25-летний водитель и 20-летняя женщина, находившаяся в авто. Они госпитализированы в тяжелом состоянии.

"На линии столкновения продолжаются боевые действия. Наши защитники отбили очередную попытку врага пойти в наступление в районе Синьковки Купянского района. Оккупанты понесли потери и отошли на свои позиции", - сообщил Синегубов.

Накануне в результате обстрела с боевого вертолета пгт Казачья Лопань Харьковского района были повреждены 9 частных жилых домов, гаражи, хозяйственные постройки.