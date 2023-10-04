Армия РФ нанесла удар 4 авиационными бомбами по Орехову и Новодаровке

Армия страны-агрессора РФ продолжает бить по мирным городам и селам на линии разграничения в Запорожской области. За сутки 3 октября враг нанес 122 удара по 22 населенным пунктам.

Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Юрий Малашко.

По его словам, оккупанты нанесли удар 4 авиационными бомбами по Орехову и Новодаровке, совершили 10 РСЗО-обстрелов Гуляйполя, Малой Токмачки, Полтавки, Новодаровки и Степного, а также 9 БПЛА-атак Гуляйполя, Левадного, Полтавки, Темировки.

Кроме того, 99 артобстрелов пришлось по территории Ольговского, Красного, Волшебного Белогорья, Левадного, Преображенки, Роботиного, Степного, Пятихаток, Малых Щербаков и других прифронтовых населенных пунктов.

За сутки поступило 22 сообщения о разрушении жилых домов, хозяйственных построек и объектов инфраструктуры.

Как сообщил глава области, жертв и пострадавших среди гражданского населения нет.

Напомним, за сутки 2 октября военнослужащие РФ нанесли 128 ударов по 22 населенным пунктам Запорожской области. Оккупанты ударили 5 авиаснарядами по Орехову, Новодаровке и Малой Токмачке.