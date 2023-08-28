Армия РФ нанесла восемь авиаударов по Запорожской области

Российские захватчики продолжают бить по мирным городам и селам на линии разграничения в Запорожской области. За сутки 27 августа вражеская армия нанесла 104 удара по 27 населенным пунктам.

Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Юрий Малашко.

По его словам, враг совершил 79 артиллерийских обстрелов по территории Гуляйполя, Орехова, Ольговского, Железнодорожного, Преображенки, Белогорья, Темировки, Полтавки, Степного, Плавней и других городов и сел на линии огня.

"Военнослужащие РФ нанесли восемь авиаударов по Роботиному, совершили девять обстрелов с РСЗО по Новояковловке, Гуляйпольскому, Волшебному, Новодаровке, Новоивановке, Степногорскому и Лукьяновскому, а также восемь БПЛА атаковали Волшебное, Малиновку и Малиновку" .

Он добавил, что за сутки поступило 13 сообщений о разрушении жилых домов и объектов социальной инфраструктуры.

Как уточнил глава области, жертв и пострадавших среди гражданского населения нет.

"Ощущая поражение оккупанты усиливают террор населения. Призываю эвакуироваться в более безопасные места", - подчеркнул Малашко.

Напомним, армия страны-агрессора РФ за сутки 26 августа 89 раз открывала огонь по территории Пологовского и Васильевского районов Запорожской области. В результате вражеских атак погиб гражданский и еще четыре человека получили ранения.