Армия РФ не прекращает попыток захватить полностью Северодонецк

Российская армия теряет бойцов сотнями, находит резервы и продолжает разрушать Северодонецк, сжигает села Горной и Попаснянской общин. Украинские бойцы удерживают оборону.

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Об этом сообщил глава Луганской военной администрации Сергей Гайдай

"Все помнят ужасную картину оккупированного Новотошкивского. Это не редкий случай – россияне не думают о будущем населенных пунктов. Захватили землю, разрушили дома, больницы и школы – и пошли дальше", - отметил Гайдай.

По его словам, Вооруженные силы Украины сдерживают врага, как только можно. Вчера отбили очередной штурм Тошковки, где разрушений увеличивается каждый день. Как и в Викторовке, Новоивановке, Волчеяровке, Почечном и других населенных пунктах. Только в Горном за день повреждены 12 домов.

"Когда-то целью россиян было взятие столицы Украины за три дня. Спустя почти четыре месяца они мечтают и не считают жертв, лишь бы контролировать Северодонецк, где из 100 тысяч жителей осталось около 10 тысяч. Город является ключевой точкой в ​​системе оборонной операции Луганской области. Это подтвердил и Главнокомандующий ВСУ", - отметил Гайдай.

Он подчеркнул, что российская армия теряет бойцов сотнями, но находит резервы и продолжает разрушать Северодонецк.

"Вчера они ударили о территориях "Стеклопластика" и бывшем заводе измерений. Снова пострадали Павлоград и Синецкий. Штурм города длится и в текущую минуту. Наши военные удерживают оборону", - сообщил Гайдай.

Отметим, военные российской армии разрушили все мосты, ведущие в Северодонецк.