Из Луганской области эвакуировали еще 43 человека, среди которых две беременные женщины, - председатель ОВА

Из Луганской области с помощью правоохранителей, спасателей и волонтеров 15 июня удалось эвакуировать 43 человека, среди которых две беременные женщины.

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Об этом сообщил глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай.

По его словам, как только позволяет ситуация с безопасностью, осуществляется эвакуация.

"Привлечены все - полицейские, спасатели, волонтеры. Объезжаем бомбоубежища и дома. Желающие есть каждый день - не всякий раз бывает возможность. 15 июня она появилась - подальше от "русского мира" выехали 43 жителя области. Из них две женщины при надежде, которым вскоре рожать. К счастью, уже в безопасности", - говорится в сообщении.

В частности, за прошедшие сутки удалось эвакуировать 52 жителей Лисичанска и Привилегии.

Напомним, что по состоянию на 15 июня россияне в Луганской области наступают по всем направлениям. Основное количество раненых сейчас – в Лисичанске. В Северодонецке враг в очередной раз обстрелял завод "Азот".

По словам главы Луганской ОВА, за последние два дня только в больницы других регионов госпитализированы шесть жителей Лисичанска, а также два человека из Золотого.