З Луганщини евакуювали ще 43 людини, серед яких двоє вагітних жінок, - голова ОВА

З Луганської області за допомогою правоохоронців, рятувальників та волонтерів протягом 15 червня вдалося евакуювати 43 людини, серед яких двоє вагітних жінок.

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Про це повідомив голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай.

За його словами, як тільки дозволяє безпекова ситуація, здійснюється евакуація.

"Залучені всі - поліцейські, рятівники, волонтери. Об'їжджаємо бомбосховища і домівки. Бажаючі є щодня - не кожного разу буває можливість. 15 червня вона з'явилась - подалі від "руського миру" виїхали 43 жителя області. З них дві жінки при надії, яким невдовзі народжувати. На щастя, вже у безпеці", - йдеться у повідомленні.

Зокрема, протягом минулої доби вдалося евакуювати 52 жителів Лисичанська та Привілля.

Нагадаємо, що станом на 15 червня росіяни в Луганській області наступають на всіх напрямках. Основна кількість поранених зараз – у Лисичанську. У Сєвєродонецьку ворог вкотре обстріляв завод "Азот".

За словами голови Луганської ОВА, за останні два дні лише до лікарень інших регіонів госпіталізовано шістьох мешканців Лисичанська, а також дві людини із Золотого.