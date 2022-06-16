Армія РФ не припиняє спроб захопити повністю Сєвєродонецьк

Російська армія втрачає бійців сотнями, знаходить резерви і продовжує руйнувати Сєвєродонецьк, спалює села Гірської та Попаснянської громад. Українські бійці тримають оборону.

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Про це повідомив голова Луганської військової адміністрації Сергій Гайдай.

"Всі пам'ятають жахливу картину окупованого Новотошківського. Це не рідкісний випадок – росіяни не думають про майбутнє населених пунктів. Захопили землю, зруйнували будинки, лікарні та школи – і пішли далі", - наголосив Гайдай.

З його слів, Збройні сили України стримують ворога, як тільки можна. Вчора відбили черговий штурм Тошківки, де руйнування зростають щодня. Як і у Вікторівці, Новоіванівці, Волчеярівці, Нирковому та інших населених пунктах. Тільки у Гірському за день пошкоджено 12 будинків.

"Колись ціллю росіян було взяття столиці України за три дні. Через майже чотири місяці вони мріють і не рахують жертв, аби тільки контролювати Сєвєродонецьк, де зі 100 тисяч жителів залишилося близько 10 тисяч. Місто є ключовою точкою в системі оборонної операції Луганської області. Це вчора підтвердив і Головнокомандувач ЗСУ", - наголосив Гайдай.

Він підкреслив, що російська армія втрачає бійців сотнями, але знаходить резерви і продовжує руйнувати Сєвєродонецьк.

"Вчора вони вдарили про території «Склопластику» та колишнього заводу вимірів. Знову постраждали Павлоград та Синецький. Штурм міста триває і на поточну хвилину. Наші військові тримають оборону", - повідомив Гайдай.

Зазначимо, військові російської армії зруйнували всі мости, що ведуть до Сєвєродонецька.