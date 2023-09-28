Армия РФ обстреляла 27 населенных пунктов Запорожской области: есть разрушения и пострадавшие

Армия страны-агрессора РФ продолжает бить по мирным городам и селам на линии разграничения в Запорожской области. За сутки 27 сентября враг нанес 148 ударов по 27 населенным пунктам. Из-за российской агрессии один человек получил ранения.

Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Юрий Малашко.

По его словам, 125 артиллерийских ударов пришлось по территории Железнодорожного, Левадного, Белогорья, Преображенки, Малиновки, Волшебного, Красного, Темировки, Степногорска, Степного, Каменского, Приморского и других прифронтовых городов и сел.

Также зафиксировано 9 РСЗО-обстрелов Новояковловки, Орехова, Роботиного и Малой Токмачки, 10 БПЛА-атак Гуляйполя, Новоданиловки, Полтавки, Ольговского, Новодаровки, Пятихаток и Малых Щербаков, а также 4 авиаудара по Орехову, Работы.

Как сообщил глава области, в результате удара вражеского РСЗО ранения получил 23-летний житель Новояковловки - он доставлен в лечебное учреждение.

Кроме того, за сутки поступило 25 сообщений о разрушении жилых домов и объектов инфраструктуры.

Напомним, российские оккупанты в течение суток 26 сентября нанесли 130 ударов по 27 городам и селам в Запорожской области. В результате российской агрессии погиб 66-летний житель Орехова.