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Армия РФ обстреляла четыре района Харьковщины: в ОВА рассказали о последствиях

Спасатели на Харьковщине ликвидируют пожар, возникший из-за вражеских обстрелов. Фото: ГУ ГСЧС в Харьковской области
Спасатели на Харьковщине ликвидируют пожар, возникший из-за вражеских обстрелов. Фото: ГУ ГСЧС в Харьковской области

Армия страны-агрессора РФ не прекращает террор мирного населения Харьковской области. За прошедшие сутки враг из артиллерии, минометов и другого вооружения обстреливал населенные пункты Богодуховского, Чугуевского, Изюмского и Купянского районов.

Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.

По его словам, под вражескими ударами находилось более 14 населенных пунктов области. В частности, Купянск, Купянск-Узловой, Двуречная, Синковка, Волчанск, Волчанские Хутора, Огирево, Тимофеевка и другие города и села области.

В результате обстрела города Волчанск Чугуевского района поврежден дом и произошел пожар.

В районах Копанки и Шейковки Изюмского и Берестового Купянского района враг нанес авиаудары.

Как сообщил глава области, пострадавших среди гражданского населения нет.

Напомним, в четверг, 21 сентября, во время утренней ракетной атаки в Харькове произошло по меньшей мере шесть прилетов в Слободском районе города.

Автор:
Светлана Манько