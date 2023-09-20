На месте удара по мосту в Купянске нашли больше погибших: названо окончательное число жертв (ФОТО)

Число погибших в Купянске 19 сентября в результате ракетного удара российских военных по автомобилю с волонтерами, ехавшими по мосту, эвакуируя мирное население, увеличилось до восьми.

Как сообщил начальник Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов, на месте взрыва завершились оперативные работы экстренных служб.

"К сожалению, найдены тела еще двух погибших гражданских мужчин. В настоящее время общее количество жертв российского удара по Купянску составляет восемь человек - шесть мужчин и две женщины", - сообщил глава региона.

Отмечается, что двое погибших являются именно волонтерами, которые эвакуировали людей. По словам Синегубова, удар был нанесен ракетой "Гром-Е1". Ранее же правоохранители сообщали, что по предварительным данным, он был осуществлен управляемой авиабомбой КАБ-500.

Фото: Харьковская областная прокуратура Фото: Харьковская областная прокуратура Фото: Харьковская областная прокуратура Фото: Харьковская областная прокуратура Фото: ГУНП в Харьковской области

Напомним, что накануне около 13:00 в результате этого удара были уничтожены мост через реку Оскол и проезжавший по нему автомобиль. Ранее сообщалось о гибели четырех мужчин и двух женщин.

При процессуальном руководстве Купянской окружной прокуратуры начато расследование по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенного с умышленным убийством (часть 2 статьи 438 Уголовного кодекса).