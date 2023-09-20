В результате вражеских обстрелов Харьковщины 6 погибших

Армия страны-агрессора РФ не прекращает террор мирного населения Харьковской области. За прошедшие сутки российские оккупанты обстреливали населенные пункты Купянского, Богодуховского и Изюмского районов области.

Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.

По его словам, в результате удара управляемой авиабомбой по городу Купянск уничтожены 3 автомобиля, в которых находились гражданские люди. Погибли 6 человек – 4 мужчины и 2 женщины.

Кроме того, артиллерийским и минометным обстрелам подверглись более 10 населенных пунктов.

В частности, под огнем врага были Красное Первое, Лиман Первый, Синьковка, Котляровка, Крахмальное, Берестовое, Амбарное, Строевка, Тополя, Одноробовка и Ивашки.

Также в области продолжаются работы по разминированию. За прошедшие сутки пиротехники ГСЧС обследовали более 4,9 га территории и обезвредили 151 взрывоопасный предмет.

Напомним, накануне оккупанты нанесли удары по Холодногорскому району Харькова. Под артиллерийским огнем 18 сентября оказались более 16 населенных пунктов области.