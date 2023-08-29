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Российские войска обстреляли Купянск: погиб охранник мясокомбината (ФОТО)

обстрел купянск 29 августа
Фото: Харьковская областная прокуратура

Однако человек погиб и один ранен в результате обстрела Купянска со стороны российских оккупационных войск 29 августа. Об этом сообщил начальник Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов.

По его словам, в результате артиллерийского обстрела в городе погиб гражданский мужчина в возрасте 45 лет. Повреждены здания мясокомбината, где погибший работал охранником.

Также в Купянске поврежден многоквартирный дом и частное домовладение. Получил осколочное ранение 67-летний мужчина, однако от госпитализации он отказался.

Как отмечают в областной прокуратуре, обстрел произошел около 8:30 вторника. При процессуальном руководстве Купянской окружной прокуратуры начато расследование по факту нарушения законов и обычаев войны (статьи 438 Уголовного кодекса).

Фото 2 — Российские войска обстреляли Купянск: погиб охранник мясокомбината (ФОТО)
Фото: Telegram/synegubov/6938
Фото 3 — Российские войска обстреляли Купянск: погиб охранник мясокомбината (ФОТО)
Фото: Telegram/synegubov/6938
Фото 4 — Российские войска обстреляли Купянск: погиб охранник мясокомбината (ФОТО)
Фото: Харьковская областная прокуратура
Фото 5 — Российские войска обстреляли Купянск: погиб охранник мясокомбината (ФОТО)
Фото: Харьковская областная прокуратура
Фото 6 — Российские войска обстреляли Купянск: погиб охранник мясокомбината (ФОТО)
Фото: Харьковская областная прокуратура
Фото 7 — Российские войска обстреляли Купянск: погиб охранник мясокомбината (ФОТО)
Фото: Харьковская областная прокуратура

Кроме того, сообщается, о повреждениях в результате вражеских обстрелов примерно в 5:00 утра многоквартирного дома в Купянске. Также жилой дом был поврежден накануне в результате обстрела российскими военными села Куриловка Купянского района.

Напомним также, что утром 26 августа во время обстрела села Подолы Куриловской общины один из снарядов попал в здание кафе, из-за чего погибли 28-летняя женщина и 70-летний мужчина. Была ранена и госпитализирована в тяжелом состоянии 26-летняя женщина.

Автор:
Тимофей Беспятов