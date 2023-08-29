Враг обстрелял пять районов Харьковщины: в ОВА рассказали о последствиях

Армия страны-агрессора РФ не прекращает террор мирного населения Харьковской области. За прошедшие сутки российские оккупанты из артиллерии, минометов и с использованием боевой авиации обстреливали населенные пункты Харьковского, Богодуховского, Изюмского, Чугуевского и Купянского районов.

Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.

По его словам, в селах Подолы Купянского района и Волчанские Хутора Чугуевского района в результате вражеских обстрелов на открытой территории горела трава.

В результате обстрела села Чернещина Изюмского района повреждены дом и гараж частного домовладения. В селе Куриловка Купянского района также поврежден дом.

Кроме того, около 08:50 в селе Яворское Изюмского района на поле во время работ по разминированию подорвался и загорелся трактор Т-150 на дистанционном управлении.

Как сообщил глава области, жертв и пострадавших среди гражданского населения нет.

Накануне в результате обстрела из РСЗО села Одноробовка Богодуховского района был поврежден частный жилой дом и торговый киоск. Погибла женщина 39 лет.

Также в селе Чернещина Изюмского района вражескими обстрелами поврежденыздания агропредприятия и частные жилые дома.