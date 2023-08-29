Оккупанты выпустили по Херсонщине 275 снарядов: 1 погибший и 4 раненых

Российские оккупационные войска в течение суток 28 августа 61 раз открывали огонь по разным населенным пунктам Херсонской области. Из-за российской агрессии 1 человек погиб, еще 4 - получили ранения.

Об этом сообщил глава Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин.

Он отметил, что за минувшие сутки противник совершил 61 обстрел, выпустив 275 снарядов из минометов, артиллерии, танков, "Градов", БПЛА и авиации.

По городу Херсон враг выпустил 18 снарядов.

"Российские военные попали в жилые кварталы населенных пунктов области, территории и здания дошкольных учебных заведений в Херсоне и Бериславском районе", – уточнил Прокудин.

По словам главы области, из-за российской агрессии 1 человек погиб, еще 4 - получили ранения.

Напомним, российские оккупанты утром 28 августа обстреляли село Садовое Херсонской области, в результате чего один человек погиб, а еще один пострадал.

В течение суток 27 августа российские войска 69 раз открывали огонь по разным населенным пунктам Херсонской области. Враг выпустил 395 снарядов из минометов, артиллерии, танков, "Градов", беспилотников и авиации.