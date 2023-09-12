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Армия РФ обстреляла Днепропетровщину из артиллерии: в ОВА рассказали о последствиях (ФОТО)
Российские оккупационные войска продолжают террор мирного населения Днепропетровской области. Вчера к вечеру враг еще раз ударил артиллерией по Никополю, а ночью атаковал Марганец.
Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.
"Под вечер враг атаковал Никополь. Ночью - обстрелял Марганец. Применил тяжелую артиллерию", - отметил Лысак.
По его словам, повреждены магазин, 7 частных домов, хозяйственные постройки. Изуродованы 3 газопровода и столько же линий электропередач.Подписывайтесь на наш Telegram канал
Кроме того, утром агрессор ударил по Великомихайловской общине Синельниковского района. Задело линию электропередач.
Как сообщил глава области, обошлось без погибших и пострадавших.
Напомним, армия страна-агрессора РФ 11 сентября дважды обстреляла из "Градов" и тяжелой артиллерии Никополь Днепропетровской области. В результате атаки пострадали трое гражданских людей.
Также 11 сентября оккупанты направили на Днепропетровскую область дроны и управляемые авиационные ракеты. Из-за атаки по Криворожскому району произошел пожар.