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Категория
Происшествия
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Армия РФ обстреляла Днепропетровщину из артиллерии: в ОВА рассказали о последствиях (ФОТО)

Никополь
Фото: пресс-служба Днепропетровской ОВА

Российские оккупационные войска продолжают террор мирного населения Днепропетровской области. Вчера к вечеру враг еще раз ударил артиллерией по Никополю, а ночью атаковал Марганец.

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Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.

"Под вечер враг атаковал Никополь. Ночью - обстрелял Марганец. Применил тяжелую артиллерию", - отметил Лысак.

По его словам, повреждены магазин, 7 частных домов, хозяйственные постройки. Изуродованы 3 газопровода и столько же линий электропередач.

Кроме того, утром агрессор ударил по Великомихайловской общине Синельниковского района. Задело линию электропередач.

Фото 2 — Армия РФ обстреляла Днепропетровщину из артиллерии: в ОВА рассказали о последствиях (ФОТО)
Фото 3 — Армия РФ обстреляла Днепропетровщину из артиллерии: в ОВА рассказали о последствиях (ФОТО)
Фото 4 — Армия РФ обстреляла Днепропетровщину из артиллерии: в ОВА рассказали о последствиях (ФОТО)

Как сообщил глава области, обошлось без погибших и пострадавших.

Напомним, армия страна-агрессора РФ 11 сентября дважды обстреляла из "Градов" и тяжелой артиллерии Никополь Днепропетровской области. В результате атаки пострадали трое гражданских людей.

Также 11 сентября  оккупанты направили на Днепропетровскую область дроны и управляемые авиационные ракеты. Из-за атаки по Криворожскому району произошел пожар.

Автор:
Светлана Манько