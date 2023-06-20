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Армия РФ обстреляла Днепропетровщину из тяжелой артиллерии: есть пострадавший

Армия РФ обстреляла Днепропетровщину из тяжелой артиллерии: есть пострадавший
Последствия обстрелов. Фото: Сергей Лысак/Telegram

Российские оккупационные войска не прекращают террор мирного населения Днепропетровской области. Так, в течение дня 20 июня враг четырежды обстрелял Никопольщину.

Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.

По его словам, оккупанты били по Никополю и Марганецкой громаде. В частности, рашисты выпустили из тяжелой артиллерии более двух десятков снарядов, а также сбросили боеприпас с дрона.

"Пострадал 74-летний мужчина. С ранением головы и сотрясением мозга он доставлен в больницу", - отметил Лысак.

Также в результате обстрелов повреждены столовая, админздание, спортивный объект. Повреждены и 8 частных домов, три автомобиля, две линии электропередач.

Напомним, 19 июня россияне ударили по Никополю из тяжелой артиллерии, в результате чего один человек пострадал.

Автор:
Нина Комащенко