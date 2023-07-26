Армия РФ обстреляла Донбасс: есть погибший и раненые

26 июля армия российских оккупантов несколько раз обстреляла Донецкую область. Утром россияне атаковали город Железный вблизи Торецка. Снаряды попали в частный дом, в результате чего пострадала семья. 45-летний мужчина от полученных травм скончался на месте, а его 71-летняя мать получила осколочные ранения.

Об этом сообщает Офис Генпрокурора.

Около 12:00 рашисты нанесли удар по селам Васюкивка и Красногоровка Бахмутского района. В результате обстрела 35-летнего мужчину с осколочным ранением доставили в больницу, он находится в коме. С ранением госпитализировали и 21-летнего парня.

В 17:15 во вражеский огонь попало село Соловьево Очеретинской общины. В результате "прилета" в частный дом 62-летняя женщина получила ранения.

Под обстрелы попал и Торецк, в результате чего получили множественные минно-взрывные травмы местная женщина 70 лет и мужчина 43 лет.

Многие жилые дома получили повреждения. По предварительным данным, населенные пункты оккупанты обстреляли из артиллерии.

Напомним, в течение 25 июля россияне убили двух жителей Донбасса, еще два человека за сутки получили ранения.