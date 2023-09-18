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Армия РФ обстреляла два района Харьковщины: в ОВА рассказали о последствиях

Спасатели на Харьковщине ликвидируют пожар, возникший из-за вражеских обстрелов. Фото: ГУ ГСЧС в Харьковской области
Спасатели на Харьковщине ликвидируют пожар, возникший из-за вражеских обстрелов. Фото: ГУ ГСЧС в Харьковской области

Армия страны-агрессора РФ не прекращает террор мирного населения Харьковской области. За прошедшие сутки под огнем врага находились населенные пункты Чугуевского и Купянского районов.

Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.

По его словам, минувшей ночью, около полуночи, российские оккупанты обстреляли город Волчанск Чугуевского района. В результате обстрела повреждены дом и хозяйственное сооружение.

Также в селе Петропавлика Купянского района вражеским обстрелом поврежден грузовой кран, а в селе Подолы поврежден частный жилой дом.

Кроме того, в результате обстрела города Купянск повреждены 2 жилых дома, хозяйственные постройки, произошел пожар.

Как сообщил глава области, пострадавших среди гражданского населения нет.

Накануне в результате российской агрессии в Харьковской области погибли два человека, еще восемь получили ранения.

Автор:
Светлана Манько