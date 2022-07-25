Армия РФ обстреляла Николаев и область

Ночью, 25 июля, ориентировочно в 2:40 в Николаеве прозвучала серия взрывов. Также армия страны агрессора РФ продолжает обстреливать Николаевскую область.

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Об этом сообщил глава Николаевской ОВА Виталий Ким.

Вечером, 24 июля, после вражеских обстрелов в одном из районов города произошел пожар на открытой территории. Пострадавших нет.

Ночью, 25 июля, ориентировочно в 2:40 в Николаеве прозвучала серия взрывов. Пока известно о попадании в поля за пределами города на территории близлежащих сел. Подробная информация уточняется.

Также армия страны агрессора РФ продолжает обстреливать Николаевскую область.

Вечером, 24 июля, в 20:35 были зафиксированы вражеские обстрелы поселка Заселье Первомайской общины, преимущественно на открытых территориях. Пострадавших нет.

Ночью, 25 июля, около 03:00, начался обстрел с. Мишково-Погорелово Мишково-Погореловской общины. По предварительной информации получил ранения 7-летний ребенок. В результате обстрелов повреждены объекты критической инфраструктуры, электро- и газоснабжения. Частично разрушены и повреждены жилые дома, автотранспорт. Также возник пожар двухэтажного жилого дома.

Кроме того, продолжаются обстрелы территории и близлежащих населенных пунктов Широковской общины.

Так, в течение дня, 24 июля, в результате вражеских обстрелов произошло возгорание полей с зерновыми. Пострадавших нет.

Также оккупанты продолжают обстреливать территорию и близлежащие населенные пункты Березнеговатской общины. Под постоянным огнем остаются села, находящиеся на линии разграничения. Информация по разрушениям жилых домов уточняется.

Отметим, вечером, 23 июля, ориентировочно в 18.00 враг обстрелял жилые кварталы в Корабельном районе Николаева. По информации Оперативного командования "Юг", по областному центру было выпущено четыре крылатых ракеты типа "Калибр"