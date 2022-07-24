ВСУ в ответ на обстрелы Николаева уничтожили батарею российских С-300 к югу от Херсона

Украинские военные ответили на российские обстрелы Николаева 24 июля из зенитно-ракетной системы С-300 уничтожением батареи С-300 у села Зеленотропинское Долматовской общины Херсонской области. Об этом говорится в сообщении оперативного командования "Юг" Сухопутных войск Вооруженных сил Украины.

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"Среди ночи в который раз атакован Николаев: ракетный удар 7️ модифицированными ракетами из зенитно-ракетной системы С-300. Поражены объекты промышленной и портовой инфраструктуры. Предварительно потерь нет. Остальная информация уточняется. В ответ нашими ракетно-артиллерийскими подразделениями в ходе выполнения огневых задач уничтожена батарея ЗРК С-300 в районе Зеленотропинского", - говорится в нем.

Также военные заявили, что "под огневой контроль взяты несколько объектов транспортной инфраструктуры" на оккупированной территории, что существенно ограничивает маневренность и логистику вражеских войск.

"При этом оккупационные войска продолжают коварную практику тотальной лжи, доставляя боеприпасы на территорию Украины под видом гражданских грузов. Пока известно, что в Херсонскую область въехали более 20 так называемых "гуманитарных" КамАЗов, окрашенных в белый цвет. Реально же доставлен груз ствольной артиллерии и РСЗО. Новые склады боеприпасов обустраиваются в гражданских зданиях, в учреждениях культуры и образования", - говорят в командовании.

В Черном море же сейчас свыше 10 единиц корабельно-катерного состава вражеского флота маневрируют вдоль побережья Крыма от мыса Тарханкут до Анапы, а два надводных и один подводный носитель ракетного вооружения держат наготове 20 ракет типа "Калибр", поэтому вероятность нанесения новых ракетных ударов остается высокой.

"Умеренный шторм на море, способствующий дрейфу мин и переориентация ракетных атак врага, в частности, на побережье - дополнительные факторы, напоминающие о необходимости соблюдать меры безопасности, воздерживаться от посещения пляжных зон, правильно реагировать на сигналы воздушной тревоги", - добавляют в ВСУ.

Напомним, что около 4:00 Николаев подвергся очередному обстрелу: известно о попадании в складское помещение. Накануне вечером оккупанты обстреляли жилые кварталы в Корабельном районе города.