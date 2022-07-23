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Преступность
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РФ начала завозить боеприпасы на Херсонщину под видом "гуманитарки", боясь наших попаданий

РФ начала завозить боеприпасы на Херсонщину под видом "гуманитарки", боясь наших попаданий

После ударов ВСУ по вражеским складам с боеприпасами российские захватчики начали завозить в Херсонскую область снаряды под видом гражданских грузов, гуманитарной помощи, пытаясь обмануть наших воинов, передает ГУР МО.

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"В частности, в Херсонскую область въехали более 20 "гражданских" грузовиков КамАЗ. Все они выкрашены в белый цвет с нанесенными на дверь кабины флагами РФ и символикой политической партии "Единая Россия". Реальный доставленный груз – боеприпасы ствольной артиллерии и РСЗО. Новые склады боеприпасов обустраиваются в гражданских зданиях – учреждениях культуры и образования", – говорят в ГУР.

Вместе с тем, захватчики вводят дополнительные ограничения для дислоцированных в Херсоне подразделений. Со строевого плаца Херсонского факультета Одесского государственного университета внутренних дел убрали легковую и грузовую технику, которая несколько месяцев находилась там. Личный состав находится на 1 этаже и в подвальном помещении. Передвигается по территории в вечернее и ночное время.

"В связи с ожиданием обстрелов со стороны ВСУ периметр усиленно охраняется, выставлены позиции снайпера, постоянно наблюдающие за частными и многоэтажными домами. В случае обнаружения в окнах местных жителей, в квартиру срочно направляется группа военных для проверки жителей на предмет сотрудничества с украинским спецслужбой", – добавили разведчики.

Напомним, что благодаря американским ракетным системам HIMARS ВСУ уничтожили более 30 военных логистических объектов страны-агрессора РФ на территории Украины. Поэтому оккупанты сменили тактику и перестали хранить боеприпасы на складах, а сразу везут машинами на передовую.

Автор:
Максим Беркаль