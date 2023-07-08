Армия РФ обстреляла пять районов Харьковщины: в ОВА рассказали о последствиях

Армия страны-агрессора РФ продолжает терроризировать мирное население Харьковской области. В течение суток по области оккупанты наносили авиационные, минометные и артиллерийские удары в Купянском, Харьковском, Изюмском, Чугуевском, Богодуховском районах.

Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.

По его словам, с территории РФ враг совершил 7 минометных обстрелов по с. Тимофеевка Богодуховского района. Поврежден частный дом и хозяйственные постройки.

Также артиллерией оккупанты обстреляли село Ивашки. Около 10 ударов – на территории гражданских сельскохозяйственных предприятий. Пострадавших среди гражданского населения нет.

Кроме того, в результате вражеских обстрелов произошло возгорание хвойного леса вблизи села Кучеривка Купянского района. Горела хвойная подстилка леса на площади около 3 га. Спасатели пожар ликвидировали.

Оккупанты нанесли артиллерийские удары и по городу Волчанск. Поврежден 9-этажный жилой дом. Пострадал мужчина 62 лет, Он получил осколочное ранение и был госпитализирован.

Синегубов добавил, что пиротехники ГСЧС за сутки обследовали 14,8 га территории Харьковщины, где обнаружили и обезвредили 80 взрывоопасных предметов.

Заметим, российские оккупационные войска ежедневно открывают огонь по приграничным районам Харьковской области и населенным пунктам, расположенным вблизи фронта. За сутки 6 июля захватчики обстреляли из минометов и артиллерии пограничные населенные пункты Чугуевского, Харьковского, Изюмского, Купянского района.