Армия РФ обстреляла спальный район Николаева

В ночь на субботу, 30 июля, российские оккупанты обстреляли спальный район Николаева. Предварительно известно, что один человек погиб.

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Об этом сообщил глава Николаевской ОВА Виталий Ким.

"Ночью, 30 июля, после 01:00 был обстрелян один из спальных районов города", – отметил Ким.

Предварительно известно, что один человек погиб, шесть - получили ранения.

По результатам обстрела значительные повреждения получили многоэтажки.

В результате сегодняшних ночных обстрелов в Николаеве сильные повреждения получили несколько жилых домов в двух районах города, сообщает мэр города Александр Сенкевич.

Пострадали два девятиэтажных, два пятиэтажных жилых дома, а также пятиэтажное общежитие. В домах практически полностью выбиты стекла, разрушены остекления балконов, повреждены стены. Кроме того, осколками повреждены около десятка частных автомобилей, которые были припаркованы возле домов. Головная часть ракеты упала на детскую площадку, разрушив ограждение.

Напомним, утром 29 июля российские оккупационные войска запустили кассетные снаряды по Николаеву. Вражеские снаряды попали в остановку общественного транспорта. В результате чего пять человек погибли, ранения получили 14 человек.