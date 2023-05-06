Армия РФ обстреляла территорию завода и здание церкви в Херсонской области

Российские оккупационные войска в течение суток 5 мая 71 раз открывали огонь по разным населенным пунктам Херсонской области. Под вражеским огнем в очередной раз оказались жилые кварталы Херсона.

Об этом сообщил глава Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин.

Он отметил, что за минувшие сутки противник совершил 71 обстрел, выпустив 411 снарядов из тяжелой артиллерии, "Градов", танков, БПЛА и авиации.

Город Херсон враг обстрелял 11 раз.

"Российские военные попали в жилые кварталы населенных пунктов области, территорию завода в городе Херсоне и здание церкви Бериславского района", – уточнил Прокудин.

По словам главы области, из-за российской агрессии два человека получили ранения.

Кроме того, с деоккупированной территории области за сутки эвакуировано 155 человек.

Напомним, российские оккупационные войска в течение суток 4 мая совершили 95 обстрелов Херсонщины, в результате чего три человека получили ранения.