Оккупанты сбросили авиабомбы на Глухов: повреждены 44 дома, есть пострадавшие

Ночью 5 мая армия страны-агрессора сбросила на Глухов в Сумской области две управляемые авиабомбы. В результате вражеской атаки повреждены 44 дома, учебное заведение и пострадали не менее 5 человек.

Об этом сообщает оперативное командование "Север".

"Российская авиация нанесла очередной удар управляемыми бомбами по Сумской области. Около 22:13 5 мая нанесен авиаудар: две управляемые авиабомбы были сброшены с вражеского самолета СУ-35 на Глухов", - говорится в сообщении.

В результате удара повреждены 44 частных домовладения и учебное заведение.

Предварительно пострадали пять человек.

В настоящее время информация о пострадавших и разрушениях уточняется.

Напомним, российские оккупанты поздно вечером 3 мая нанесли авиационные удары по населенным пунктам Сумской и Черниговской областей. Из-за российской атаки погибла пожилая женщина, еще три человека получили ранения.

В ночь на 3 мая россияне сбросили две управляемые авиабомбы на один из населенных пунктов в Сумской области. Тогда была повреждена электроподстанция.