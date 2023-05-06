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Оккупанты сбросили авиабомбы на Глухов: повреждены 44 дома, есть пострадавшие
Ночью 5 мая армия страны-агрессора сбросила на Глухов в Сумской области две управляемые авиабомбы. В результате вражеской атаки повреждены 44 дома, учебное заведение и пострадали не менее 5 человек.
Об этом сообщает оперативное командование "Север".
"Российская авиация нанесла очередной удар управляемыми бомбами по Сумской области. Около 22:13 5 мая нанесен авиаудар: две управляемые авиабомбы были сброшены с вражеского самолета СУ-35 на Глухов", - говорится в сообщении.
В результате удара повреждены 44 частных домовладения и учебное заведение.Подписывайтесь на наш Telegram канал
Предварительно пострадали пять человек.
В настоящее время информация о пострадавших и разрушениях уточняется.
Напомним, российские оккупанты поздно вечером 3 мая нанесли авиационные удары по населенным пунктам Сумской и Черниговской областей. Из-за российской атаки погибла пожилая женщина, еще три человека получили ранения.
В ночь на 3 мая россияне сбросили две управляемые авиабомбы на один из населенных пунктов в Сумской области. Тогда была повреждена электроподстанция.